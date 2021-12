Während Susanne M.* am späten Abend des 28. Oktober auf die Heimkehr ihres Sohnes wartete, läutete es an der Tür. Es war nicht der 21-Jährige, der den Wohnungsschlüssel vergessen hatte, sondern Polizisten, die eine niederschmetternde Nachricht überbrachten. Der junge Mann war so unglücklich mit dem Rad gestürzt, dass er ums Überleben kämpfte. Manuel* hatte an jenem Abend einen guten Freund zum Dart-Spielen besucht.