Kulturgenuss für das OÖN-Christkindl

Das "OÖN-Christkindl" breitet in der Vorweihnachtszeit wieder seine Flügel aus, um Menschen in Not in Oberösterreich zu helfen. Auch Sie können es dabei unterstützen – mit Ihrem Besuch von Johann Strauss’ Operette "Die Fledermaus" am 25. November im Linzer Musiktheater und der großen Christkindl-Gala am 14. Dezember im Linzer Schauspielhaus, bei der sich wieder viele bekannte Kunstschaffende in den Dienst der guten Sache stellen.

Andie Gabauer singt. Bild: Gabauer

"Operette, wie sie sein soll – kurzweilig, anregend und doch gesellschaftskritisch frivol-pikant", war OÖN-Musikkritiker Michael Wruss nach der Premiere voll des Lobes für die Inszenierung von Thomas Enzingers "Fledermaus", die "mit dem musikantischen Eifer" des Bruckner Orchesters unter Marc Reibel und einem feinen Sängerensemble zum rauschend opulenten Operettenfest lädt.

Chris Pichler liest. Bild: V. Votithofer

Gala mit Musik, Tanz, Wortkunst

Traditionell unterstützt das Landestheater Linz die Benefizaktion der OÖNachrichten auch wieder mit der Christkindl-Gala im Schauspielhaus an der Promenade: In den Dienst der guten Sache stellt sich diesmal die Linzer Schauspielerin Chris Pichler mit einer Lesung, das Landestheater-Tanzensemble Tanz.Linz zeigt Ausschnitte aus der aktuellen Choreografie "Romeo und Julia" von Caroline Finn.

Tanz.Linz zeigt Szenen aus "Romeo und Julia". Bild: Philip Brunnader

Andie Gabauer leiht der Gala seine Stimme, ebenso wie Jazz-Akrobatin Chanda Rule, der Hard Chor Next Generation unter seinem Leiter Alexander Koller und "Beda mit Palme". Die Blech Brothers spielen auf, mit dabei sind auch die Goaßlschnalzer Munderfing. Moderiert wird der Abend von Sänger Eric Papilaya.

Für das OÖN-Christkindl

Karten für die Benefiz-Vorstellung „Die Fledermaus“ im Musiktheater und die Christkindlgala im Schauspielhaus gibt es beim Landestheater-Kartenservice unter 0732/7611-400 und www.landestheater-linz.at

Spenden: Auch mit einer Spende können Sie dem OÖN-Christkindl und damit Menschen in Not helfen: Christkindl-Konto IBAN: AT94 2032 0000 0011 1790. Alle Infos: www.nachrichten.at/aktionen/christkindl

