Aufmerksam spitzt Rocky die Ohren und verfolgt sein Frauchen mit konzentriertem Blick, als sich Theresia Schwarzwald von der Couch erhebt und in die Küche geht. In der Wohnung kann sich die 67-Jährige aus Attnang-Puchheim problemlos orientieren, trotzdem lässt ihr Blindenführhund Rocky sie nicht aus den Augen. "Er ist jede Minute für mich da, ich würde ihn um nichts in der Welt mehr hergeben", sagt Theresia Schwarzwald und streichelt dem Collie liebevoll über das buschige Fell.