460 Mitarbeiter betroffen: Zulieferer Schaeffler schließt Werk in Berndorf

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler schließt im Rahmen seines Stellenabbaus je ein Werk in Österreich und in Großbritannien. Die Lagerproduktion im österreichischen Berndorf werde eingestellt, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Auch die Produktion von Kupplungen im englischen Sheffield werde aufgegeben, ein Standort in Ungarn wird übernehmen.

In Österreich beschäftigte Schaeffler Ende 2023 rund 466 Mitarbeiter. Insgesamt ist der Zulieferer mit rund 120.000 Beschäftigten an mehr als 250 Standorten in 55 Ländern vertreten.

Schwankende Nachfrage, starke Konkurrenz

In Berndorf fertigt Schaeffler aktuell Radlager und Radnabenmodule sowie Getriebelager. Anwendung finden diese vornehmlich in schweren Nutzfahrzeugen. "Diese Sektoren unterliegen starken Nachfrageschwankungen sowie einem sehr hohen Kosten- und Preisdruck durch die zunehmende Konkurrenz asiatischer Hersteller auf dem europäischen Markt. Aufgrund der im Vergleich geringen Größe des Standorts sind diese Schwankungen nur schwer bis gar nicht planungssicher und wirtschaftlich sinnvoll abzufedern", teilte Schaeffler am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Die betroffene Sparte "Bearings und Industrial Solutions" sei mit anhaltender Konjunkturschwäche, strukturellen Problemen sowie erhöhter Wettbewerbsintensität konfrontiert ist, heißt es von dem deutschen Unternehmen. Die Standorte in Kysuce in der Slowakei und Brasov in Rumänien sollten Produktionskapazitäten übernehmen, seien aber ebenfalls von Personalabbau betroffen.

Dies werde möglichst sozialverträglich von 2025 bis 2027 umgesetzt. Schaeffler hatte Anfang November angesichts schwacher Geschäfte mit Industriekunden und im Bereich Elektroautos den Abbau von europaweit 4700 Stellen angekündigt. Verlagerungen würden den Nettoabbau in Europa auf rund 3700 reduzieren.

