Kika/Leiner will die Kunden einkochen

Volksfeststimmung mit Autodrom und Lebkuchenherzen herrschte gestern auf dem Gelände des Möbelhauses Kika in Ansfelden. Die Handelskette, die zur Immobilienfirma Signa von René Benko gehört, feiert an diesem Wochenende die Modernisierung des Standorts an der Westautobahn. Ein Fünftel der 42 Filialen von Kika/Leiner wurde seit der Übernahme durch die Signa-Gruppe runderneuert, weitere folgen. Jetzt plant Geschäftsführer Reinhold Gütebier mit Küchenstudios eine neue Vertriebsschiene.

Im Dezember öffnet der Pilotstandort in Graz, im Sommer 2021 soll in der Linzer Innenstadt das erste Küchenstudio aufsperren. Die Verhandlungen für die Immobilie seien in der Zielgeraden, sagt Gütebier. "Die Küche ist zum Lebensmittelpunkt und Statussymbol geworden. In diesem Segment gibt es enormes Wachstum." Das Sortiment werde hochwertig und klein: Nur vier Küchenmarken werden angeboten, darunter Team 7.

Nicht nur mit Küchen macht Kika/Leiner derzeit gute Geschäfte: "Wir haben den Umsatzentgang während des Lockdowns bis Ende Juni wieder komplett aufgeholt", sagt Gütebier. Die Frequenz liege trotz der sieben Wochen Zwangsschließung im Geschäftsjahr 2019/2020 (per 30. 9.) um acht Prozent über jener des Geschäftsjahres 2018/19. Die Branche, die lang unter rückläufiger Frequenz litt, zählt zu den Corona-Gewinnern – vor allem auch, weil kein Geld für Urlaubsreisen ausgegeben wird. "Wir sehen denselben Effekt wie nach der Wirtschafts- und Finanzkrise." Aufgrund der guten Entwicklung will Gütebier an den Sanierungsplänen festhalten: Bis Ende 2021 soll die Handelskette den Turnaround schaffen und eine schwarze Null schreiben.

Rückzug von Mariahilfer Straße

Während des Lockdowns waren die 4250 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Bis auf 300 Beschäftigte im Gastronomiebereich wurden mit Mai alle zurückgeholt. Andere Staatshilfen habe die Firma nicht in Anspruch genommen, betont Gütebier. Die Liquidität sei im Zusammenspiel mit Signa gesichert worden. Das Verhältnis zum Eigentümer habe sich mit Corona intensiviert: "Während des Shutdowns hatten wir jeden Tag Telefonkonferenzen, auch Samstag, Sonntag und Ostern."

Fix ist, dass sich Kika/Leiner bis Jahresende zugunsten Signas von der Mariahilfer Straße in Wien zurückzieht – einem der besten Leiner-Standorte. "Wir übergeben ohne Ersatz, sind aber auf der Suche nach einem neuen Standort." Auch in Wels, der Heimat des Konkurrenten XXXLutz, ist Gütebier auf der Suche nach einem neuen Platz für Leiner.

Artikel von Susanne Dickstein stv. Ressortleiterin Wirtschaft s.dickstein@nachrichten.at