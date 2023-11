Werden wir ein Pensionistenland, Herr Holzinger?

"Werde ich überhaupt noch eine Pension bekommen? Und wenn ja, wie viel?" Diese Frage wurde schon immer gestellt. Und ich gehe davon aus, dass die Politik die richtigen Schritte setzt, damit auch künftig die Pensionen in angemessener Höhe ausbezahlt werden", sagt der Landesdirektor der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) in Oberösterreich, Gerald Holzinger, im OÖN-Podcast "Geld & Leben" mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher.

Gerald Holzinger PVA-Landesdirektor Alle Folgen Was Sie über Ihre Pensionen sicher wissen wollten und sollten erläutert OÖN-Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher im Gespräch mit dem Landesdirektor der PVA Oberösterreich, Gerald Holzinger.

290.000 Pensionisten

Ob wir ein Land der Pensionisten werden, ließ Holzinger offen. Allerdings zeigt die Statistik, dass die Zahl der Pensionsbezieher stetig zunimmt – in Oberösterreich von 258.000 im Jahr 2017 auf heuer 290.000 Personen. "Die Lebenserwartung steigt, und es kommt bei den Pensionisten Nachwuchs dazu. Wir rechnen im Jahr mit rund zwei Prozent mehr", sagt Holzinger. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die Babyboomer-Generation in den Ruhestand geht.

Männer gehen im Durchschnitt mit 61,5 Jahren in Pension, Frauen mit 59,9. Frauen gehen also derzeit in Pension, wenn sie ihr gesetzliches Antrittsalter von 60 Jahren erreicht haben. Auch deshalb, weil vorher kaum eine vorzeitige Alterspension infrage kommt. Bis Mitte 2033 steigt nun aber auch das gesetzliche Antrittsalter für Frauen.

Das sollte sich auf die Pensionshöhe für Frauen auswirken, sagt Holzinger. Denn jedes Jahr Beschäftigung, zumal in Vollzeit, erhöht den Pensionsanspruch. Pro Kind werden vier Jahre Kindererziehungszeit angerechnet und mit einem fiktiven Einkommen von 2090 Euro brutto hinterlegt.

Was Teilzeit kostet

Wer danach weiter Teilzeit arbeitet und weniger verdient, verliert beim Pensionsanspruch deutlich. Holzinger nennt das Beispiel einer Person, die 2500 Euro im Monat verdient. In diesem Jahr erwirbt die Person einen Pensionsanspruch von 44,50 Euro (pro Monat). Wer nur die Hälfte arbeite und die Hälfte verdiene, erwerbe auch nur den halben Anspruch. Über mehrere Jahre gerechnet, könne so eine Pensionsdifferenz von mehreren hundert Euro entstehen, sagt Holzinger,

Derzeit beziehen männliche ASVG-Pensionisten im Durchschnitt eine Pension von 2785 brutto im Monat, weibliche nur 1735 Euro. Die Höchstpension liegt bei 3850 Euro.

Holzinger hat in der PVA als Lehrling begonnen und dort alle Abteilungen durchlaufen. In Oberösterreich sind dort 400 Leute beschäftigt. Was Holzinger über die freiwillige Höherversicherung, den Nachkauf und den Preis von Studienzeiten sagt, wer die Pensionserhöhungen festlegt und welchem Mechanismus dies folgt, darum geht es ebenfalls in diesem Podcast.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Dietmar Mascher Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion Dietmar Mascher

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.