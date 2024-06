Was Absolventen heute im Schnitt verdienen

Was verdienen Absolventen der einzelnen Ausbildungen nach ihrem Abschluss? Und was braucht es für Unternehmen, um für Mitarbeiter interessant zu sein? Um darauf Antworten zu finden, hat der Verein ÖPWZ (Österreichisches Produktivitäts- und Wirtschaftlichkeits-Zentrum) eine Umfrage unter seinen Mitgliedern durchgeführt und die Ergebnisse gestern in Wien präsentiert.

Die Brutto-Monatsgehälter bewegen sich zwischen 2592 bis 2705 Euro für Berufsschulabsolventen und 3600 bis 3968 Euro für Absolventen eines Technikstudiums auf Masterniveau an einer Universität. "Einen so großen Sprung bei den Einstiegsgehälter wie heuer haben wir bisher noch nie verzeichnet", sagt ÖPWZ-Geschäftsführer Armand Kaali-Nagy: Das Plus lag zwischen 13 und 20 Prozent. Die Befragung wird alle zwei Jahre durchgeführt.

Bei den Absolventen einer wirtschaftlichen Ausbildung auf Unis bzw. Fachhochschulen merke man mit einem Bachelor keinen Unterschied mehr in der Vergütung. Anders sehe es bei technischen Ausbildungen aus: Ein Universitätsabschluss werde mit durchschnittlich 50 Euro mehr bewertet, in der Gehaltsentwicklung über drei bis fünf Jahre hätten die Uni-Absolventen deutlich die Nase vorn.

Um Mitarbeiter zu gewinnen, sei Gehalt nicht mehr der einzige entscheidende Faktor, es brauche ein Bündel an Angeboten und Leistungen, etwa Flexibilität bezüglich Arbeitszeit und -ort. Fast alle Unternehmen bieten Gesundheitsmaßnahmen in irgendeiner Form an. Job-Tickets und auch E-Mobilität gewinnen an Bedeutung.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft Elisabeth Prechtl