Die Österreicher arbeiten weniger

"Zwar eilen wir von einem Beschäftigungsrekord zum nächsten, die Gesamtarbeitszeit ist in den vergangenen 15 Jahren jedoch nur leicht gestiegen. Gegenüber 2019 arbeiten wir in Summe sogar weniger", sagt Agenda Austria-Ökonom Denes Kucsera.

Einen ersten Bruch gab es demnach in der Finanzkrise, seither steige das Arbeitsvolumen schwächer als die Anzahl der unselbständig Beschäftigten. Ein zweiter Bruch kam mit der Corona-Pandemie. Das Arbeitsausmaß sank um 0,5 Prozent. Kucsera: "Das liegt vor allem am Trend zur Teilzeit, der durch unser Steuersystem befördert wird. Mehrarbeit lohnt sich für viele kaum." Dies könnte Österreich zum Verhängnis werden: In der Mehrzahl der EU-Staaten steige das Arbeitsvolumen. "Das ist einer der Gründe, für das schwache Wirtschaftswachstum in Österreich."

Bild: Agenda Austria, OÖN-Grafik

Das könnte Sie auch interessieren: Teilzeitarbeit: Quote bei Frauen und Männern gestiegen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper