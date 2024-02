Umfrage: Auflagen und Bürokratie plagen die Bauern

Europaweit haben Bauern in den vergangenen Wochen protestiert, zuletzt am Freitag in Rom. Österreichs Agrarminister Norbert Totschnig präsentiert nun eine Umfrage unter 1500 österreichischen Bauern. Diese ist Teil der ersten Phase des den Strategieprozesses "Vision 2028+", die nun abgeschlossen wurde.

Als größte Herausforderungen für den eigenen Hof werden in der Umfrage steigende gesetzliche Auflagen, ausufernde Bürokratie und die Preisentwicklung gesehen. "Dabei ist die größte Bedrohung aus Sicht der Bäuerinnen und Bauern der Green Deal der EU-Kommission", sagt Totschnig.

Konkret haben 84 Prozent der befragten Bauern "steigende Auflagen und Produktionsanforderungen" als großes Problem genannt, dahinter kommen mit 76 Prozent "Dokumentationspflichten und Bürokratie" sowie mit 71 Prozent "Unberechenbarkeit der Märkte".

Minister Norbert Totschnig Bild: (BML)

Totschnig sieht "steigende Ansprüche der Gesellschaft bei gleichzeitig mangelnder Zahlungsbereitschaft der Konsumentinnen und Konsumenten für die hohen Produktionsstandards in Österreich". Auch die Auswirkungen des Klimawandels, Arbeitsüberlastung und fehlende Planungssicherheit werden als künftige Herausforderungen gesehen.

„Am Ende des Strategieprozesses wollen wir klare Leitlinien ableiten, um die besten Rahmenbedingungen und Perspektiven für unsere bäuerlichen Familienbetriebe zu schaffen", sagt Totschnig: "Die Ergebnisse sollen auch in die EU-Verhandlungen über die künftige Gemeinsame Agrarpolitik und den Green Deal einfließen." Die Bauern brauchten wieder Vertrauen, Planungssicherheit sowie faire Rahmenbedingungen.

47 Prozent der Jungen positiv eingestellt

Trotz der zahlreichen Herausforderungen blicken laut Umfrage 14 Prozent der Jungbauern "sehr positiv" in die Zukunft, 33 Prozent" eher positiv" und 37 Prozent "neutral". Zwölf Prozent sind "eher negativ" eingestellt, vier Prozent "sehr negativ".

Das könnte Sie auch interessieren: Eine Bauernfamilie aus St. Lorenz mit 400-jähriger Geschichte

Chancen für den eigenen Betrieb sehen die Bauern insbesondere im Trend zur Regionalität und Qualität und einem steigenden Interesse der Bevölkerung an der Landwirtschaft. Als wichtigste Strategien für die Zukunft gelten die Weiterbildung, sowie ein verstärkter Fokus auf Kooperation, Vernetzung und die Nutzung von Qualitätsprogrammen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper