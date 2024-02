Martialische Demonstration mit Gummistiefeln am Kreuz in Deutschland

Bis zu 2000 Traktoren sollen am Freitag Rom belagern, derzeit rollen die Fahrzeuge durch das Land Richtung Hauptstadt. Die Welle der Bauernproteste geht also weiter, zuletzt gab es Demos in Deutschland, Frankreich, Belgien, Spanien, Bulgarien, Lettland – teils von Bauernverbänden getragen, teils von Splittergruppen initiiert.