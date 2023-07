Türenwerkstatt Pilz aus Leonding: Konkurs eröffnet

Am Freitag hatte der Leondinger Türenhersteller Pilz, wie berichtet, den Konkursantrag gestellt, am Montag wurde der Konkurs eröffnet. Wie der Gläubigerschutzverein KSV1870 bekannt gab, wurde der Linzer Rechtsanwalt Johannes Welzl zum Masseverwalter bestellt. Die erste Gläubigerversammlung und Prüfungstagsatzung findet am 29. September am Landesgericht Linz statt.

Elf Beschäftigte und 110 Gläubiger sind betroffen, die Passiva betragen rund 1,8 Millionen Euro. Das seit 13 Jahren bestehende Unternehmen produziert Funktionstüren wie Brand-, Rauch-, Einbruch-, Schall- und Strahlenschutztüren.

