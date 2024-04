Tesla trennt sich von jedem zehnten Beschäftigten

Den Stellenabbau habe Tesla-Chef in einer internen Mitteilung angekündigt, berichteten mehrere Medien wie das Handelsblatt und die Tech-Publikation "Electrek" am Montag. 14.000 Arbeitsplätze seien von dem Stellenabbau demnach betroffen.

"Das wird uns schlank, innovativ und hungrig für die nächste Wachstumsphase machen", schreibe Musk. Er hasse den Schritt, aber er sei nötig.

Tesla legt seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal kommende Woche vor. Der Elektroautopionier war mit einem deutlichen Absatzrückgang in das Jahr gestartet. Es war das erste Mal seit fast vier Jahren, dass das Unternehmen weniger Fahrzeuge verkauft hat als vor Jahresfrist.

Tesla kämpft mit der Konkurrenz durch Branchenneulinge wie den Smartphone-Hersteller Xiaomi in China und dem wachsenden Angebot an Elektroautos. Die Wirkung von Preissenkungen und Rabatten schwindet mittlerweile, da die Amerikaner ihre in die Jahre gekommene Modellpalette nur langsam auffrischen und erst im kommenden Jahr mit wichtigen Neuheiten aufwarten. Insidern zufolge hat Tesla zudem sein Vorhaben begraben, ein preisgünstiges Elektroauto für den Massenmarkt zu bauen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper