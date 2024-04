Signa: Zwei Aufsichtsratsmitglieder treten nach nur fünf Tagen zurück

Vorigen Mittwoch wurden die neuen Aufsichtsräte der insolventen Gesellschaften Signa Prime und Signa Development gewählt. Zwei Mitglieder sind aber schon wieder abgesprungen.

Karin Exner-Wöhrer, Chefin der Salzburger Aluminium Group, und Michael Mitterdorfer, der früher bei der Karl Wlaschek Privatstiftung tätig war, legten am Montagabend ihr Mandat zurück. "Unterschiedliche Auffassungen über die Ausgestaltung der Arbeit und Aufgaben als Aufsichtsrat zum Erreichen der Zielsetzungen bei der Sanierung (...) führten zu diesem Schritt", wie die Salzburger Aluminium Group am Dienstagmorgen mitteilte.

"Es traten Auffassungsunterschiede über die Rolle und Aufgaben des Aufsichtsrats im Sanierungsverfahren auf. Diese ließen sich nicht restlos klären", heißt es weiter: "Deswegen haben wir gestern die Gremien informiert, dass wir das uns verliehene Aufsichtsratsmandat in der Signa Development Selection AG sowie Signa Prime Selection AG zurücklegen."

Es sei, auch im Hinblick auf die Reputation des Wirtschaftsstandorts Österreich, wünschenswert, dass die in den Sanierungsplänen angestrebte Quote an die Gläubiger erreicht werde. "Dafür wünschen wir allen Akteuren viel Erfolg," so Exner-Wöhrer und Mitterdorfer.

