Signa: Bürgermeisterin von Riva del Garda aus Hausarrest entlassen

Ihr wird Korruption in Zusammenhang mit Immobilienprojekten am Gardasee vorgeworfen, an dem Benko beteiligt war.

Seit Dienstag hatte sie sich darin befunden. Der Hausarrest wurde durch die Pflicht ersetzt, ihre Wohngemeinde nicht zu verlassen. Die zur rechten Regierungspartei Lega gehörende Santi wurde am heutigen Freitag von den Ermittlern eine Stunde lang befragt. Sie beteuert ihre Unschuld.

Ihr wird Korruption in Zusammenhang mit Immobilienprojekten am Gardasee vorgeworfen, an dem Benko beteiligt war. "Wir sind über diesen Beschluss erfreut. Die Bürgermeisterin kann jetzt in ihrer Gemeinde zurück an die Arbeit", kommentierte Ilaria Torboli, Anwältin Santis.

Mehr zum Thema Wirtschaft Signa-Ermittlungen: Unter Hausarrest gestellte Bürgermeisterin verweigert Rücktritt ROM/WIEN. Die italienischen Behörden ermitteln gegen 77 Personen, darunter Unternehmer und Lokalpolitiker.

Benko für Staatsanwaltschaft "mafiaartig kriminell"

Die Staatsanwaltschaft Trient verdächtigt Benko, "Anführer einer mafiaartigen kriminellen Vereinigung" zu sein, die mit dem Ziel gegründet wurde, Konzessionen und Genehmigungen zu erlangen, um daraus ungerechtfertigte Gewinne zu erzielen, geht aus den Ermittlungsakten hervor.

Benko habe an der Spitze der kriminellen Vereinigung mithilfe des Bozner Steuerberaters Heinz Peter Hager und des Unternehmers Paolo Signoretti aus der Stadt Rovereto gehandelt, hieß es aus der Trentiner Staatsanwaltschaft. Hager ist auch Vorstandschef der nach Benkos Tochter benannten Laura Privatstiftung.

