Automotive: voestalpine streicht Jobs in Deutschland

Rund 2000 Arbeitsplätze entfallen in Deutschland auf den Autozulieferbereich des Stahl- und Technologiekonzerns voestalpine, der zur Metal Forming Division gehört. Auf die Herausforderungen im Automobilsektor werde nun mit einer Reorganisation der deutschen Standorte reagiert, wie es in einer Aussendung heißt.

Der Geschäftsbetrieb in Birkenfeld soll eingestellt werden. 220 Mitarbeiter produzieren dort einbaufertige Stanz- und Umformteile in Stahl und Aluminium für die Automobilindustrie. Im Geschäftsjahr 2023/24 erzielte die Gesellschaft einen Umsatz von rund 50 Millionen Euro, das Ergebnis sei bereits seit mehreren Jahren im negativen Bereich.

Mehrere hundert Mitarbeiter betroffen

Die Werke in Dettingen, Schmölln, Schwäbisch Gmünd und Böhmenkirch sollen zukünftig in einem Produktionsverbund mit jeweiliger Technologie- bzw. Produktspezialisierung zusammenarbeiten. Dadurch könnten sich die einzelnen Standorte auf ausgewählte Kerntechnologien konzentrieren und diese gezielt weiterentwickeln, heißt es. Dort sind insgesamt 650 Mitarbeiter tätig, ein Drittel könnte von den "Personalanpassungen" betroffen sein.

Die Maßnahmen seien notwendig, "um eine nachhaltige Zukunftsperspektive für die verbleibenden Automotive Components-Standorte und für eine größtmögliche Anzahl an Mitarbeitern in Europa und ganz besonders in Deutschland zu schaffen", wird voestalpine-Vorstandsmitglied Carola Richter in der Aussendung zitiert.

An anderen Automotive-Werken in Linz sowie Standorten in Asien und Südafrika seien nur "geringfügige Veränderungen" vorgesehen. Die erwarteten finanziellen Auswirkungen der Reorganisation seien bereits in der Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr eingepreist, es wird ein EBITDA von 1,4 Milliarden Euro erwartet.

