Ressel-Institut: "Den Geist in der Maschine wecken"

Damit beschäftigt sich das neue "Josef-Ressel-Zentrum für adaptive Optimierung in dynamischen Umgebungen" am Campus Hagenberg der Fachhochschule Oberösterreich. Ziel sei es, "den Geist in der Maschine zu wecken und zum vorausschauenden Denken zu bringen", heißt es in einer Aussendung. Zentrumsleiter ist Stefan Wagner. Das vierte Ressel-Zentrum in Hagenberg kooperiert mit der Uni Wien. Partner sind die voestalpine Stahl, die Logistik Service GmbH und die Industrie-Logistik-Linz GmbH sowie der Glasbearbeitungsmaschinenhersteller Lisec Austria. Von der öffentlichen Hand und den Unternehmenspartnern wird die neue, für fünf Jahre genehmigte Forschungseinrichtung mit insgesamt rund 1,6 Millionen Euro gefördert.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. voestalpine Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.