Pkw-Neuzulassungen in der EU im August eingebrochen

Das teilte der Branchenverband Acea am Donnerstag in Brüssel mit. In allen vier großen Nationen - Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien - war der Absatz rückläufig, wobei das Minus in Deutschland mit 27,8 Prozent am größten war. In Österreich sanken die Neuzulassungen um 8,9 Prozent.

Massiver Rückgang bei E-Autos

In den ersten acht Monaten ergab sich ein Plus bei den Neuzulassungen um 1,4 Prozent auf knapp 7,2 Millionen Wagen. Der Absatz reiner Elektroautos knickte im August um 43,9 Prozent ein, bedingt durch einen massiven Rückgang insbesondere in Deutschland. Hybridmodelle legten hingegen zu.

