Photovoltaik: Regierung präsentiert Bonus für "Made in Europe"

Der Bonus für Produkte aus dem Solarbereich, in denen europäische Komponenten verbaut sind, war im März - bei einem Betriebsbesuch von Regierungspolitikern bei Fronius in Sattledt - angekündigt worden. Am Freitag präsentierten Vizekanzler Werner Kogler, Energieministerin Leonore Gewessler und Wirtschaftsminister Martin Kocher ihren Vorschlag.

Wer eine Investitionsförderung bekommt, soll zusätzlich bis zu 20 Prozent des Förderbetrages erhalten, wenn ein Mindestanteil an europäischen Komponenten beim Bau der PV-Anlage verwendet wird. Die Förderung soll ab Herbst verfügbar sein und für Anlagen ab 35 kWp gelten (35.000 kWh Solarstrom im Jahr).

Laut Kogler soll sie ein "Boost" für erneuerbare Energien sein, damit mache sich Österreich auch gleichzeitig weniger abhängig von Energielieferungen aus dem Ausland. In der Umwelttechnologie hätte Europa die Nase vorne, "diesen Vorteil dürfen wir nicht verspielen", sagte Kogler.

Kein fairer Wettbewerb

Kocher verwies auf die teils "fragwürdigen Handelspraktiken" in anderen Ländern, Europa dürfe nicht naiv sein. Mit dem Bonus werde ein fairer Wettbewerb garantiert.

Billigere Importe würden europäische Produzenten unter Druck setzen, sagte Energieministerin Gewessler. Es gehe darum, Marktführer in Europa zu halten. Zwischen 2020 und 2023 wurden 290.000 PV-Anlagen gefördert, Sonnenenergie sei auf Rekordkurs.

Die geplante Änderung soll beim Ministerrat nächste Woche beschlossen werden, im Parlament wird eine Zwei-Drittel-Mehrheit benötigt.

Lob und Kritik

Der Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI), der schon länger für eine solche Förderung eingetreten ist, begrüßt den Bonus: Er sei ein "kluges Instrument für eine nachhaltige Klima- und Wirtschaftspolitik", sagt FEEI-Obmann Wolfgang Hesoun.

"Spät, aber doch", wird der Bundesvorsitzende der Produktionsgewerkschaft (PRO-GE), Reinhold Binder in einer Aussendung zitiert. Grundsätzlich sei der Bonus positiv zu bewerten, jedoch habe man wertvolle Zeit für die heimische Industrie und deren Beschäftigte verstreichen lassen.

Wie berichtet, hat das Technologieunternehmen Fronius, das auch Wechselrichter herstellt, 350 Mitarbeiter zur Kündigung angemeldet. Bis Ende des Jahres wurde außerdem Kurzarbeit verordnet, Grund dafür ist die Schwäche der Solartechnik-Sparte.

