Pensionssystem: Vorzeitiger Ruhestand treibt die Staatsausgaben in die Höhe

Mit 29,5 Milliarden Euro fließt fast ein Viertel des gesamten Bundesbudgets in die Pensionen. Zum Vergleich: Für Bildung werden 11,5 Milliarden Euro ausgegeben. „Ohne strukturelle Reformen wird die finanzielle Last der Pensionen bis Mitte der 2030er-Jahre weiter ansteigen“, sagt Universitätsprofessor Martin Halla. Er hat in einer Studie die Situation in Österreich analysiert: Frauen und Männer gehen hierzulande deutlich früher in Pension als in anderen EU-Ländern (siehe Grafik). Die Lücke zwischen dem gesetzlichen und tatsächlichen Pensionsantrittsalter ist beträchtlich: So gehen Männer mit 61,6 Jahren in Pension (Stand 2022), das gesetzliche Pensionsantrittsalter liegt bei 65.

2022 nahmen 54,4 Prozent der Männer die vorzeitige Pension in Anspruch, darunter fallen Korridor-, Langzeitversicherungs- und Schwerarbeitspensionen. Für die ersten beiden Modelle sind ein Mindestalter von 62 Jahren sowie 40 bzw. 45 Versicherungsjahre erforderlich. Die Abschläge pro Jahr betragen 5,1 bzw. 4,2 Prozent.

„Bei vielen scheint die Abwägung zwischen mehr Freizeit und einer höheren Pension häufig zugunsten der Freizeit auszufallen“, sagt Halla. Würden die Österreicher ein Jahr länger arbeiten, bis sie in den Ruhestand wechseln, würde das dem Staat 2,5 Milliarden Euro ersparen.

Niedrige Erwerbsquote

„Bei Teilzeitarbeit und bei vorzeitigen Pensionsantritten liegen wir im Spitzenfeld“, sagt Doris Hummer, Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Bei einer gleichzeitig schrumpfenden Erwerbsbevölkerung könne sich das nicht ausgehen. Die Erwerbsquote der 55- bis 64-Jährigen lag in Österreich 2023 bei 57,3 Prozent und damit deutlich unter dem EU-Schnitt von 63,9 Prozent. An der Spitze der Statistik stehen Schweden (78), Estland (76) und die Niederlande (75) noch vor Deutschland. Es müsse Anreize gegen einen vorzeitigen Ruhestand geben – ausgenommen bei krankheitsbedingten Einschränkungen, sagt Hummer.

So soll das Mindestantrittsalter von 62 Jahren ab 2027 stufenweise um einen Monat angehoben werden. „Pensionszuckerl“ sollen verhindert werden: Es müsse laut Hummer gesetzlich festgeschrieben werden, dass bei Pensionserhöhungen nur noch die Inflation abgegolten wird. Wer freiwillig früher aus dem Berufsleben ausscheidet, soll höhere Abschläge in Kauf nehmen. Dass diese Maßnahme wirke, sei durch Studien bestätigt, sagt Halla. Er würde einen Automatismus begrüßen, um auch das gesetzliche Pensionsalter der gestiegenen Lebenserwartung anzupassen.

"Es kommen zu wenige nach"

Neben den volkswirtschaftlichen Auswirkungen seien vorzeitige Pensionierungen auch für Betriebe eine große Herausforderung, sagt Erich Frommwald, Obmann der Sparte Industrie. Wie eine von der Kammer durchgeführte Befragung von Personalchefs in 55 Industriebetrieben ergeben hat, spielen finanzielle und gesundheitliche Aspekte eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für eine vorzeitige Pensionierung. Frauen geben öfter als Männer familiäre Verpflichtungen (Enkelkinder oder pflegebedürftige Angehörige) an. Für Angestellte sei die Überforderung mit der zunehmenden Digitalisierung ein Grund, sich früher aus dem Erwerbsleben zu verabschieden.

Mit Weiterbildung oder Modellen zur Arbeitszeitreduzierung könnten Betriebe die erfahrenen Mitarbeiter länger halten, sagt Frommwald. Auch in seinem Betrieb würden zehn bis fünfzehn Prozent der Belegschaft zu den „Babyboomern“ zählen und vor der Pensionierung stehen: „Es kommen zu wenige nach.“ Der Anteil der über 65-Jährigen wird von heute 19,5 Prozent auf 26,6 Prozent im Jahr 2040 steigen.

