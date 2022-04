Pegasus 2022: Das sind die Finalisten

Sie investieren nicht nur in Hallen, sondern auch in die Automatisierung, die Weiterentwicklung ihres Geschäftsmodells, in intelligente Produkte und Lösungen. Bei der 29. Auflage des Wirtschaftspreises Pegasus werden jene Unternehmen ausgezeichnet, die in die Zukunft investieren. Rund 150 Betriebe haben sich beworben, diese hier genannten 40 gehen in das Rennen um die begehrten Trophäen.

Aus den Finalisten kürt eine Jury die drei Gewinner jeder Kategorie. In dieser sitzen die Pegasus-Partner RLB Oberösterreich, KPMG, Wirtschaftskammer, Land Oberösterreich, Industriellenvereinigung, OÖN sowie die Vorjahressieger. Den Vorsitz hat der Linzer Wirtschaftsprofessor Fritz Schneider.

Gekürt werden die Sieger bei der Galanacht der Wirtschaft am 2. Juni im Linzer Brucknerhaus. Alle Unternehmer, die sich beworben haben, sind auch zur feierlichen Preisverleihung eingeladen.

Bei den Zukunftshoffnungen stellen sich die drei Finalisten wieder einem Saalvoting. In der Sparte "Unternehmerin/Managerin des Jahres" wird aus allen Einreichungen die Preisträgerin gekürt. Auch heuer wird für das unternehmerische Lebenswerk der "Pegasus in Kristall" vergeben.

Zukunftshoffnungen

Markus Rockenschaub. Katsdorf: Aerovision Drone Support

Viktoria Stranzinger, Ried/Riedmark: Cook up Kitchen

Stefan Schaffelhofer, Linz: cortEXplore

Michael Brandstötter, Mistelbach bei Wels: Dynell

Moritz Aschauer, Pabneukirchen: hochBROTzentig

Gerhard Feilmayr, Linz: MEDCH

Melanie Hofinger, Linz: Meritas Holding

Stefan Leeb, Wels: ocay Autoabo

Klaus Grübl, Braunau/Inn: Pansatori

Hannes Glas, Peuerbach: Top Bars Gastro

Erfolgsgeschichten

Günter Achleitner, Eferding: Achleitner Biohof

Till Eberle, Molln: Boards and More

Eveline Grabmann, Arbing: BS Grabmann

Rob van Gils, Ranshofen: Hammerer Aluminium Industries

Wolfgang Hochreiter, Bad Leonfelden: Hochreiter

Alfred Hiebl, Linz: MIC-Datenverarbeitung

Roland Huemer, Wels: Richter Pharma

Peter Rungger, Regau: Ringer

Norbert Schrüfer, Wels: TroGroup

Innovationskaiser

Wolfgang Reiter, Laakirchen: ACR Automotive Components Reiter

Roland Sprengseis, Hagenberg: bluesource

Jean-Marc Chassagne, Schörfling: Evonik Fibres

Franz Tretter, Leonding: hello again

David Hopf, Linz: Immotech OP

Stephan Sielaff, Lenzing: Lenzing

Gerald Schatz, Linz: Linz Center of Mechatronics

Johann Kühberger, Ried/Innkreis: Ocilion IPTV Technologies

Gerald Höglinger, Regau: Pigmentsolution

Johannes Reichenberger, Hagenberg: Ventopay

Leuchttürme

Stefan Engleder, Schwertberg: Engel Austria

Robert Machtlinger, Ried/Innkreis: FACC

Anette Klinger, Traun: Internorm

Gerhard Luftensteiner, Linz: KEBA Group

F. Peter Mitterbauer, Laakirchen: Miba

Georg Emprechtinger, Ried/Innkreis: TEAM 7

Harald Schröpf, Marchtrenk: TGW Logistics Group

Stefan Bogner, Hörsching: Wacker Neuson Linz

Florestan von Boxberg, Ried/Innkreis: Wintersteiger

Andreas Beck, Wallern: Zauner Anlagentechnik