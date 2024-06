Das Sportland Oberösterreich

Linz-Marathon: Keine andere sportliche Veranstaltung bewegt in Oberösterreich mehr Menschen.

Jeder 28. Euro, der in Oberösterreich erwirtschaftet wird, steht in irgendeiner Art und Weise mit Sport in Verbindung. Die Bruttowertschöpfung macht allein mehr als 2,42 Milliarden Euro aus. Zu diesem Ergebnis kommt die im Auftrag des Landes erstellte, ökonomische Studie von SportsEconAustria, die sich erstmals speziell auf dieses Bundesland konzentriert.