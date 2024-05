"Die Aufteilung der Bereiche ist ganz wichtig"

Ursprünglich sollte der auf die Herstellung von Landmaschinen spezialisierte Innviertler Betrieb Einböck an einen Nachfolger übergeben werden: So hatte es Geschäftsführer Leopold Einböck geplant.Dass heute mit Michael, Leopold jun. und Theresa drei Nachkommen im Unternehmen in Dorf an der Pram (Bez. Schärding) tätig sind, liegt daran, dass alle drei ihre klar abgegrenzten Bereiche haben: Leopold jun.