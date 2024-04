Neuer XXXLutz in Linz: 150 Jobs entstehen

Derzeit wird noch fleißig geschraubt, gehämmert, ausgepackt und montiert: Aber in genau sechs Wochen, am 21. Mai, wird der neue XXXLutz an der Linzer Donaulände in unmittelbarer Nachbarschaft zum Stadion von Blau-Weiß-Linz eröffnen. Eine Woche zuvor sperrt auch ein Mömax an diesem Standort auf.

Bis dahin werden zum Beispiel 3000 Tonnen Baustahl verbaut und 3000 Meter Stützen aufgestellt sein: Die Verkaufsfläche wird sich auf 30.000 Quadratmeter erstrecken (Gesamtfläche: 54.500 Quadratmeter). Unternehmenssprecher Thomas Saliger bezeichnete den Neubau am Montag bei einem Baustellenrundgang als „modernstes Möbelhaus in der Gruppe“. 60 Millionen Euro werden in das Projekt investiert: Wie berichtet, übersiedelt die Filiale vom Europaplatz (sie ist bis Anfang Mai geöffnet) an die Donaulände. Am Ex-Lutz-Standort errichtet die Raiffeisenlandesbank ihre neue Zentrale.

„Wir übersiedeln quasi von der Stadt in die Stadt“, sagte Saliger. Man sei bisher schon gut in Linz vertreten gewesen. Mit dem Neubau rücke man weiter an das Mühlviertel heran. „Und es ist ein Zeichen, dass wir an den stationären Handel glauben.“ Auch wenn der Onlinehandel ein wichtiges Standbein sei (unter anderem um sich vorab einen Überblick zu verschaffen) und die Frequenzen in den vergangenen Jahren deshalb sukzessive zurückgegangen seien, würden Kunden Möbel in Zukunft sehen und ausprobieren wollen.

Noch wird fleißig gewerkt, die Eröffnung des Standorts ist in sechs Wochen. Bild: VOLKER WEIHBOLD



In den oberen Stockwerken befinden sich Büros für die Digitalabteilung, Schulungsräume und ein Restaurant, in dem die Kunden auch draußen sitzen können. Das Möbelhaus ist unterirdisch mit dem Stadion verbunden: Dort befindet sich das gemietete Lager.



25 Nationalitäten sind tätig

Die Zeiten waren für den Möbelhandel zuletzt nicht einfach: Gestiegene Zinsen und die Krise auf dem Bau schlugen sich auch hier nieder. Mit der Nachfrage zeigt sich Saliger dennoch zufrieden: „Veränderungen gab es weniger bei den gekauften Mengen, sondern bei den Preisklassen.“

250 Mitarbeiter werden am neuen Standort tätig sein (XXXLutz, Mömax, Restaurant, Lager): 150 zusätzliche Arbeitsplätze werden geschaffen. Die Mitarbeiter stammen aus 25 unterschiedlichen Nationen. Auch 25 Lehrlinge werden ausgebildet. Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger bezeichnete den Neubau, mitten in der Stadt statt auf der grünen Wiese und in Zeiten, in denen sich der Handel im Umbruch befinde, als „Statement“: „In dieser Gegend entsteht ein ganz neuer Stadtteil.“

Autorin Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft Elisabeth Prechtl

