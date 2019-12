Neuer Bauernaufstand soll Gesellschaft aufrütteln

Mit 8000 Traktoren ist die neue deutsche Bauernorganisation "Land schafft Verbindung" Ende November in Berlin aufgefahren. Nun hat sich ein Ableger der Protestbewegung in Österreich gegründet. Er will in der Öffentlichkeit für eine neue Agrarpolitik werben, die die ländliche Struktur und die Lebensmittelversorgung bewahrt.

In Österreich sind schon öfter Organisationen aktiv gewesen, die den Vertretungsanspruch von Bauernbund und Landwirtschaftskammer angezweifelt haben, zuletzt etwa die IG Milch. In der Neugründung sieht Bauernbund-Präsident Georg Strasser keinen Gegner: "Alle Initiativen, die den Dialog mit der Gesellschaft verstärken und Verständnis für unsere bäuerlichen Anliegen bringen, sind mir willkommen." Die Bewegung "Land schafft Verbindung" lege außerdem Wert darauf, "verbands- und parteineutral" zu sein.

Die Sprecherin, Ruth Boßmann, hat deutsche Wurzeln, arbeitet mit der dortigen Bewegung zusammen und ist seit zehn Jahren Bäuerin in Mank im Bezirk Melk – pikanterweise auch der Heimatbezirk von VP-Bauernchef Strasser. Sie sagt im OÖN-Gespräch, dass es eine parteiunabhängige Agrarvertretung brauche. Hauptziel sei, der Gesellschaft den Stellenwert der Landwirtschaft bewusst zu machen: "Wir Bauern sind der einzige Wirtschaftszweig, der CO2 bindet, nicht nur ausstößt." Es müsse eine einheitliche EU-Agrarpolitik geben, weil derzeitige Regeln den Wettbewerb innerhalb der Gemeinschaft verzerren würden: "In Österreich ist Glyphosat verboten, in den anderen EU-Ländern nicht. Die mit Glyphosat erzeugten Produkte liegen jedoch auch hier in den Handelsregalen."

Dasselbe sei es mit Drittländern: In der EU seien importierte Lebensmittel erlaubt, die in Amerika und Asien mit Pflanzenschutz erzeugt wurden, der hier seit vielen Jahren verboten sei. Den Menschen müsse bewusst sein, dass sie daheim gesunde, hochqualitative Lebensmittel erhalten. Die Versorgung sei jedoch in Gefahr.

Erste Aktion mit Kreuzen

Als erste Aktion stellt die Organisation grüne Kreuze auf, die daran erinnern sollen, dass jedes Jahr Tausende von Bauern aufgeben. In sozialen Medien gibt es breite Unterstützung, mitunter unerwünschte, gesteht Boßmann: "Einige sind natürlich rabiat." Aus Oberösterreich ist der Rinderzüchter Georg Doppler aus Waizenkirchen im Gründungsteam dabei.

www.landschafftverbindung.at

Artikel von Josef Lehner Redakteur Wirtschaft j.lehner@nachrichten.at