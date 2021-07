Museumsquartier-Chef Strasser leitet künftig Sozialbau AG

Erst Ende Mai war bekanntgeworden, dass Strasser weitere fünf Jahre, bis Ende September 2026, an der Spitze des Museumsquartiers stehen soll. Daraus wird nun nichts. Das Angebot zu wechseln habe sich relativ kurzfristig ergeben, so der scheidende Geschäftsführer. Es sei für ihn immer wichtig gewesen, sinnvollen Tätigkeiten nachzugehen. Der gemeinnützige Immobilienmarkt trage in seinen Augen ganz wesentlich zur Lebensqualität der Menschen bei und sei in der aktuellen Situation gefragt, ein starkes Gegengewicht zum durch Spekulation getriebenen Immobilienmarkt zu bilden.

Der gebürtige Oberösterreicher leitete jahrelang den Posthof in Linz und verantwortete dann den Immobilienbereich der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz. 2011 wurde er zum Geschäftsführer des Museumsquartiers bestellt. Strasser sitzt derzeit bereits im Aufsichtsrat der Sozialbau AG, mit rund 53.000 Wohnungen nach eigenen Angaben Österreich größtes privates und gemeinnütziges Wohnungsunternehmen, das zum Wiener-Städtischen-Konzern zählt.

Ostermayer, der das Unternehmen seit Anfang 2018 leitet und dessen Vertrag bis Ende 2022 gelaufen wäre, wechselt in die Geschäftsführung des privaten Immobilienmaklers Imfarr Beteiligungs GmbH.