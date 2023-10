Mühlviertler Firma Rowa Automation in Konkurs

Rowa Automation mit Sitz in Neustift im Mühlkreis ist insolvent. Am Montag wurde das Konkursverfahren am Landesgericht Linz eröffnet, wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) mitteilte.

Die Firma wurde 2019 gegründet und bietet Dienstleistungen im Bereich der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik an. Betroffen sind rund 70 Gläubiger und 21 Dienstnehmer. Die Passiva betragen laut Insolvenz-Eigenantrag rund 2,6 Millionen Euro, die Aktiva (zu Zerschlagungswerten) 600.000 Euro. Eine Fortführung des Unternehmens ist nicht geplant.

Als Gründe für die Insolvenz werden die Kosten einer Expansion in Infrastruktur und Personal genannt, die "nicht in einem ausreichendem Maße erwirtschaftet werden konnten", und Umsatzrückgänge im letzten Quartal des Vorjahres.

Laut dem Kreditschutzverband KSV1870 ist die Firma zudem aufgrund der deutlich gestiegenen Zinsen "mit der Rückzahlung seiner Bankkredite nicht mehr zu Recht gekommen". Als schlussendlich auch die seit Juli geführten Verkaufsgespräche scheiterten, kam es zur Insolvenz.

