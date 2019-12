Mineralwasserabfüller Güssinger ist insolvent

GERERSDORF. Die Passiva belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro. Wie Creditreform berichtet, sind vom Insolvenzverfahren 100 Gläubiger und 17 Arbeitnehmer betroffen. Demnach dürften die Insolvenzursachen im veralteten Maschinenpark und in angeblichen Fehlkalkulationen beim Hauptkunden Hofer liegen.

Güssinger kam heuer aber auch wegen eines Eigentümerstreits in die Schlagzeilen. Es dürften nämlich Unstimmigkeiten unter russischen, ukrainischen und bulgarischen Investoren über die Eigentümerschaft von Wasserrechten und Liegenschaften ausgebrochen sein. Medienberichten zufolge könnte auch der damalige FPÖ-Klubobmann der Wiener Freiheitlichen, Johann Gudenus, in die Causa involviert sein, was dieser jedoch dementierte.

Der Diskonthändler Hofer, mit dem Güssinger rund 80 Prozent des Umsatzes erzielte, zog jedenfalls im Sommer die Reißleine und listete das Güssinger Mineralwasser aus. Auch das Firmenbuchgericht lehnte den von den bulgarischen Investoren vorgeschlagenen Geschäftsführer ab. Seitdem leitet Anatolii Boikiv die Geschäfte. Die Liste Jetzt hatte auch den Verdacht geäußert, dass Boikiv ein Strohmann des Ex-FPÖ-Abgeordneten Thomas Schellenbacher gewesen sein könnte, um für den ukrainischen Oligarchen Viktor Babuschchak in Österreich Geld zu waschen. Diese Vorwürfe wies Boikiv zurück.

Laut Information der Creditreform soll das Unternehmen in redimensionierter Form fortgeführt werden. Zuvor soll es aber geschlossen werden, um den Investitionsstau zu beseitigen und den Maschinenpark zu erneuern. Den Gläubigern werde eine Quote von 20 Prozent binnen zwei Jahren angeboten.