"Leistung wird mit Füßen getreten": Protestmarsch bei Engel wegen Metaller-KV

„Die Stimmung ist angespannt, die Mitarbeiter erwarten sich ein Ergebnis und ein Entgegenkommen der Arbeitgeber“, sagte Arbeiter-Betriebsratsvorsitzender Karl Öhlinger im Gespräch mit den OÖNachrichten. Die Mitarbeiter seien mit der Arbeit des vergangenen Jahres „in Vorleistung gegangen“. Öhlinger: „Und das wird nun mit Füßen getreten. Die Mitarbeiter haben sich mehr verdient.“ Die Betriebsversammlung begann heute um 8 Uhr in der Früh, der Protestmarsch führte um 10 Uhr vom Werksgelände in den Ort.

Engel beschäftigt weltweit 7400 Mitarbeiter, davon 2000 am Stammsitz im Mühlviertel. Das Unternehmen gehört zu den Leitbetrieben in Oberösterreich und damit auch in der metalltechnischen Industrie.

Zu Streiks kommt es heute auch in fast allen Standorten des größten Konzerns des Landes, der voestalpine. In Summe wird in rund 100 heimischen Betrieben die Arbeit niedergelegt. Bestreikt werden heute laut Gewerkschaften unter anderem Plasser&Theurer, Bilfinger, Stiwa, Bosch, Welser Profile, Pewag, VA Krems, VA Böhler Bleche, VA Precision Strip, VA Wire Austria und VA Automotive.

Die Kollektivvertragsverhandlungen bei den Metallern gehen am Montag ab 13.30 Uhr weiter. Das wurde den OÖN aus Gewerkschaftskreisen bestätigt. Die Gewerkschaft verlangen weiterhin ein Plus von 11,6 Prozent, die Arbeitgeber haben zuletzt sozial gestaffelte Lohn- und Gehaltserhöhungen von durchschnittlich sechs Prozent (2,7 Prozent plus 130 Euro monatlicher Fixbetrag als nachhaltige Lohn- bzw. Gehaltserhöhung) sowie eine steuerbefreite Einmalzahlung von netto 1200 Euro vorgeschlagen.

