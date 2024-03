"Lassen uns unsere AUA nicht kaputt machen"

Annette Mann, Vorstandschefin der Fluglinie AUA, hat am heutigen ersten Tag des insgesamt 36 Stunden dauernden Streiks des Bordpersonals Gewerkschaft und Betriebsrat dazu aufgefordert, ihre Forderungen zu überdenken: "Wir werden uns unsere AUA nach der harten Aufbauarbeit der letzten Jahre durch Ihre unrealistischen Forderungen nicht einfach kaputt machen lassen." Mann, die ein kurzes Medienstatement abgab, entschuldigte sich bei den betroffenen Fluggästen (wie berichtet, fallen mehr als 400 Flüge aus, mehr als 50.000 Passagiere werden nach Möglichkeit umgebucht). Man versuche, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten. Sie wandte sich zudem an die Steuerzahler: "Wir haben sicher nicht vergessen, dass es auch österreichische Steuergelder waren, die unserem Unternehmen das Überleben gesichert und viele tausend Arbeitsplätze gerettet haben."

Die Gewerkschaft zeigte sich enttäuscht, weil sie ein Gesprächsangebot erwartet hatte. Man habe in den vergangenen Tagen beide Hände ausgestreckt und Alternativen vorgeschlagen, diese Hände seien aber weggeschlagen und Drohungen ausgesprochen worden, so Roman Hebenstreit von der Gewerkschaft vida.

Einigung bei Lufthansa

Während bei der AUA nach 17 Runden eine Einigung in weiter Ferne scheint, ist bei der Mutter Lufthansa im Streit um einen neuen Tarifvertrag für das 25.000-köpfige Bodenpersonal ein Durchbruch gelungen. Drohende Streiks über Ostern sind damit abgewendet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper