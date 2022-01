Das Jahr 2022 bringt neue Lehrberufe

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck schickte ein neues Lehrberufspaket in Begutachtung, die am 31. Jänner enden soll. Darin sind sieben neue Berufsbilder vorgesehen, darunter die Lehrberufe "Berufsfotografie", "Metallbearbeitung", "Metalltechnik", "Oberflächentechnik", "Prüftechnik" und "Tiefbauspezialist/Tiefbauspezialistin". Weiters wird der Ausbildungsversuch "Ofenbau- und Verlegetechnik" in die Regelausbildung übergeleitet. Die Verordnung soll mit 1. Mai dieses Jahres in Kraft treten.

Die Lehre in Zahlen

Insgesamt ist die Gesamtzahl der Lehrlinge in Österreich im Jahr 2021 leicht zurückgegangen. 107.768 Menschen machten, inklusive der überbetrieblichen Ausbildung, im vergangenen Jahr eine Lehre. Dies sind knapp 0,6 Prozent weniger als 2020. Die meisten Berufanwärter, nämlich 47.005, absolvierten ihre Ausbildung in der Sparte "Gewerbe und Handwerk"; den stärksten Zuwachs beim ersten Lehrjahr gab es in der Sparte "Transport & Verkehr" mit einem Plus von zwölf Prozent, dicht gefolgt vom Tourismus und der Freizeitwirtschaft (10,3 Prozent).