CONSULTANTS’ DAY & NIGHT

"Dabei sein und profitieren" ist das Thema der "Consultants’ Day and Night" am 19. April im Design Center in Linz. Die Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT) lädt wieder zu ihrer Jahresveranstaltung ein, die Berufsgruppeninfos, Networking, Messe, Unterhaltung und mehr beinhaltet.

"Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer heißt das, dass sie an einem Nachmittag eine geballte Menge an Kontakten und Informationen erhalten und am Abend mit ihrer Begleitung noch einen netten Ausklang in Form einer Gala mit Kabarett genießen können", so Markus Roth, Obmann der Fachgruppe UBIT in der WKOÖ. "Auf die Brancheninformationen am frühen Nachmittag folgen außergewöhnliche Vorträge."

Workshops und Vorträge

Ab 13 Uhr finden drei Workshops statt:

- Unternehmensberatung: "Nachhaltigkeit als neues Paradigma im Management"

- IT & Start-ups: "ChatGPT– macht uns die KI jetzt überflüssig?"

- Buchhaltung: "Steuerliche Behandlung von Photovoltaikanlagen"

Um 15 Uhr spricht Céline Flores Willers zum Thema "The Power of Corporate Influencing / Personal Branding" und im Anschluss Wirtschaftsphilosoph Anders Indset über "Quantenwirtschaft: Was kommt nach der Digitalisierung?".

Beim Consultants’ Day präsentieren sich auch die Experts Groups. Es handelt sich um offene Arbeitskreise bzw. Kooperations- und Marketingplattformen zu Schwerpunktthemen in Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT. Die UBIT-Akademie incite ist mit maßgeschneiderten Weiterbildungen und Consulting-MBA-Programmen ebenfalls vertreten. Das Abendprogramm mit dem Kabarett "Best of Goldfisch" mit Manuel Rubey startet um 19 Uhr.

