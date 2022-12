Hahn Automation

Markus Eckerstorfer (41) arbeitet beim Spezialmaschinenbauer Hahn Automation als Manager im Personalbereich am österreichischen Standort in Kremsmünster. Zuvor war er bei Hahn Manager für Geschäftsentwicklung in OsteuropaHahn Automation

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper