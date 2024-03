Certified-Controller-Lehrgang: Die Stipendiatin wurde ausgewählt

Die OÖN haben mit dem Wiener Controller Institut ein Teilstipendium für den berufsbegleitenden Lehrgang zum Certified Controller im Wert von 4775 Euro ausgeschrieben. Die Wahl der Jury fiel auf Magdalena Kaltenberger, die Übergabe der Bildungsförderung fand diese Woche virtuell statt.

Die 33-Jährige aus Tragwein hat nach der Matura bei der Raiffeisenlandesbank in Linz im Wertpapierbereich begonnen und wechselte 2016 ins Finanzcontrolling. Nach ihrer Karenz wird sie im April wieder beruflich durchstarten. „In den vergangenen 3,5 Jahren hat sich in diesem Bereich sehr viel getan. Ich freue mich auf Abwechslung und auch, in den Vertiefungsmodulen über den Tellerrand zu schauen.“ Als Beispiel nennt die Mühlviertlerin den Umgang mit den großen Datenmengen. Viel verspricht sie sich auch vom Austausch mit den anderen Teilnehmern: „Wir sind in unterschiedlichen Branchen tätig, sind aber alle mit denselben Herausforderungen konfrontiert.“



Anmeldungen für den Lehrgang „Certified Controller“ sind weiterhin möglich. Die Module können auch einzeln gebucht werden. Start ist am 3. April online, am 4. April findet das erste Grundmodul in Präsenz in Linz statt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft Elisabeth Prechtl