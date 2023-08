Wenn Betriebe die Kinderbetreuung in den Ferien übernehmen

Die Ferien sind für Eltern eine Herausforderung, den Job und die Betreuung ihrer Kinder unter einen Hut zu bringen. In mindestens 119 Unternehmen sprangen diese ein. Sie bieten in den Ferien eine Betreuung für die Kinder ihrer Mitarbeiter an.

119 Unternehmen haben bisher um einen Zuschuss dafür angesucht. Diesen gewähren das Land Oberösterreich, die Wirtschaftskammer OÖ und Kompass, das Kompetenzzentrum für Karenz und Karriere. Unternehmen können für eine Woche Betreuung in den Sommer- und eine weitere in den Herbstferien um Förderung ansuchen. Die Unterstützung beläuft sich pro Unternehmen auf einen Maximalbetrag von 1400 Euro. Details finden Unternehmen auf www.kompass-ooe.at

Laut Bildungsreferentin Christine Haberlander und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner haben heuer 2306 Kinder und deren Eltern profitiert.

Das BMW Motorenwerk in Steyr bietet ganztägige Betreuung inzwischen während der gesamten Sommerferien an – 180 Kinder von drei bis zwölf sind heuer dabei. 2014 wurde mit einem Ferienprogramm gestartet.

Basteln, spielen, toben

Auch im Pharmaunternehmen Takeda in Linz werden im August zum fünften Mal zwei Wochen lang zwölf Kinder von vier bis zwölf Jahren vom Familienbund betreut. Die Möglichkeit der Betreuung durch Betriebstageseltern gibt es das ganze Jahr.

Ein Ferienprogramm gibt es auch beim Technologieunternehmen Miba in Laakirchen, das zum neunten Mal eine dreiwöchige Kinderbetreuung bietet. 80 Kinder von vier und 14 Jahren nehmen heuer teil, geboten werden auch Technik-Experimente. Miba betreibt seit zehn Jahren eine Firmen-Krabbelstube.

