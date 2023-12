100.000 grüne Jobs könnten in den nächsten fünf Jahren entstehen

Bis 2030 sollen die Emissionen in der EU um 55 Prozent im Vergleich mit 1990 sinken. Bis 2050 will die EU klimaneutral sein. Um die nachhaltige Transformation der Wirtschaft voranzutreiben, braucht es entsprechende Arbeits- und Fachkräfte.

Diese Arbeitsplätze mit Nachhaltigkeitsfokus ("Green Jobs") haben großes Potenzial, wie aus einer Analyse des Beratungsunternehmens Deloitte und des Green Tech Valley Clusters hervorgeht: In den kommenden fünf Jahren könnten bis zu 100.000 neue Green Jobs entstehen. Zwar haben bereits 71 Prozent der Unternehmen mindestens einen Green Job im Portfolio. Gleichzeitig gibt es in vielen Bereichen Aufholbedarf: So rechnen 67 Prozent jener Betriebe, die noch keine Berufe mit Nachhaltigkeitsfokus anbieten, auch in den kommenden Jahren nicht damit. "Viele bestehende Arbeitsplätze könnten aber durch inhaltliche Anpassungen zu Green Jobs werden", sagt Juliana Wolfsberger, Expertin für die Arbeit der Zukunft bei Deloitte. Hier brauche es ein klares Bekenntnis von Politik und Wirtschaft.

Vorteil bei Mitarbeitersuche

Vor allem für die jüngere Generation seien Jobs mit einem positiven Beitrag für Umwelt und Gesellschaft von großem Interesse. Junge Arbeitnehmer würden sich nicht mehr mit Worthülsen abspeisen lassen.

Investitionen in Green Jobs und die Nachhaltigkeitsstrategie seien für Unternehmen daher auch eine Investition in die Zukunft. Denn hinsichtlich der langfristigen Bindung von Mitarbeitern würden Betriebe mit klarem Nachhaltigkeitsanspruch und entsprechenden Jobangeboten künftig am Arbeitsmarkt die Nase vorn haben.

