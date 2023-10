"Hände hoch": Metaller gehen in die Betriebe

In Oberösterreich ging gestern der Bundesländer-Reigen der Informationen der Gewerkschaftsverhandler an die Betriebsräte aus den Metallbetrieben zu Ende. Wie berichtet, haben die Spitzen von Produktionsgewerkschaft (ProGe) und Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA) nach der zweiten Verhandlungsrunde entschieden, die Betriebsräte über den Stand der Kollektivvertragsverhandlungen zu informieren.

800 Vertreter aus den Metallbetrieben von voestalpine über BMW bis hin zu Miba und Engel beschlossen, zwischen 21. Oktober und 1. November Betriebsversammlungen abzuhalten – falls bei der Verhandlungsrunde am Freitag, 20. Oktober, kein Abschluss erzielt wird. Damit ist die gewerkschaftliche Mobilisierung in Gang gesetzt.

Die beiden Chefverhandler, Reinhold Binder (ProGe) und Karl Dürtscher (GPA) teilten in einer Aussendung mit, die Beteiligung an den Betriebsratskonferenzen sei "so hoch wie nie" gewesen. "Es wird Bewegung brauchen, denn die beschlossenen Betriebsversammlungen sind ein erster Schritt, wenn notwendig, können weitere jederzeit folgen", so der Tenor.

Die Arbeitnehmervertreter fordern 11,6 Prozent, die Arbeitgeber boten 2,5 Prozent und 1050 Euro Einmalzahlung verteilt über 14 Monate. IHS-Chef Holger Bonin schlug zuletzt eine stärkere Differenzierung vor – je nach ökonomischer Verfassung des Unternehmens.

