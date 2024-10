Großinvestition in Kronstorf: dm baut neues Verteilzentrum

Die Kapazitäten des bestehenden dm-Verteilzentrums in Enns stoßen an ihre Grenzen. Darum wird in einen zweiten Standort in der Region investiert.

Die Drogeriemarktkette dm baut ein weiteres Verteilzentrum in Oberösterreich. Neben dem Standort in Enns soll bis Anfang 2027 ein zweiter Standort im Gewerbegebiet Kronstorf entstehen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. 300 Mitarbeiter sollen dort beschäftigt werden.

"Der weiter starke Kundenzuspruch unserer Kundinnen und Kunden bringt unser bestehendes Verteilzentrum in Enns und die Logistik in der dm-Gruppe Österreich an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit", sagt dm-Geschäftsführer Stefan Heiglauer: "Wir haben am Standort Enns keine Erweiterungsmöglichkeiten mehr, und auch jede Modernisierungsmaßnahme im bestehenden Gebäude ist eine Herausforderung, weil jeder Quadratmeter für den laufenden Betrieb benötigt wird." Vor diesem Hintergrund plane man die Errichtung eines zweiten Verteilzentrums, um die Kapazitäten in der Logistik zu verbessern.

Im gewidmeten Gewerbegebiet von Kronstorf, mit unmittelbarem Anschluss an das hochrangige Straßennetz durch die B309, hat sich dm vertraglich ein Grundstück gesichert. Vor dem Abschluss der Entwurfs- und Einreichplanungen seien noch einige offene Fragen zu klären, teilte dm mit. Über die Investitionssumme wurde noch nichts bekanntgegeben. Dem Vernehmen nach dürfte es sich in etwa um einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag handeln.

dm-Geschäftsführer Stefan Heiglauer

Für das zusätzliche Verteilzentrum wurden demnach mehrere Standorte in Österreich, aber auch in Nachbarländern geprüft. „Wir präferieren das Gewerbegebiet der Inkoba Kronstorf-Hargelsberg (Interkommunale Betriebsansiedlung, Anm.) am Standort Kronstorf, weil wir im Großraum Enns in Summe kurze Gesamtwegstrecken von unseren Lieferanten und in unsere österreichischen Filialen haben – das ist gleichermaßen wichtig für Effizienz und Kosten wie für die ökologische Gesamtbilanz. Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Nähe zum bestehenden Verteilzentrum Enns", sagt Heiglauer.

Von "sehr erfreulichen Nachrichten" spricht Oberösterreichs Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner. Es sei ein "weiterer Baustein in der erfolgreichen Umsetzung der oberösterreichischen Leitstandorte-Strategie".

Mehr als 220.000 Personen kaufen täglich in einer der 382 dm-Filialen in Österreich ein, laut dem Unternehmen um knapp 15 Prozent mehr als vor zwei Jahren.

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens