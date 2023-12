Pessimismus bei Oberösterreichs Industrie: 24 Prozent der Betriebe wollen Stellen streichen

600 mittelständische Betriebe mit 30 bis 2000 Mitarbeitern aus ganz Österreich wurden zu ihrer aktuellen Geschäftslage und Zukunftsaussichten befragt. Mit ihrem derzeitigen Geschäft sind die meisten zufrieden: 82 Prozent der Betriebe bewerten ihre Geschäftslage als eher gut oder gut. Laut Erich Lehner, Verantwortlicher für den Mittelstand bei EY Österreich, ist das auf die guten Geschäfte im Vorjahr und auch im ersten Halbjahr 2023 zurückzuführen. "Im Herbst hat sich die Lage allerdings eingetrübt", sagt Lehner.

Das zeigt sich vor allem in Einschätzungen, was die Zukunft betrifft: Zum zweiten Mal in Folge rechnen mehr Unternehmen mit einer Verschlechterung (21 %) der eigenen Geschäftslage für das kommende Halbjahr als mit einer Verbesserung (17 %). Damit geht etwa jeder fünfte Betrieb von einer Verschlechterung der eigenen Situation aus.

Oberösterreichische Klein- und Mittelunternehmen (KMU) sind besonders pessimistisch, 65 nahmen an der Befragung teil. Hier rechnen 27 Prozent mit einer Verschlechterung ihrer Geschäftslage, ein Fünftel will weniger investieren als bisher. Ein Viertel (im Vorjahr waren es 12 Prozent) plant den Abbau von Arbeitsplätzen, Oberösterreich liegt damit im Bundesländervergleich auf Platz 1 der geplanten Stellenstreichungen.

Große Unterschiede je nach Branche

Im Branchenvergleich sticht vor allem der Tourismus hervor: Drei Viertel der befragten Tourismusbetriebe (76 %) sind mit der eigenen Geschäftslage zurzeit uneingeschränkt zufrieden, gefolgt von den Sektoren Finanz- und andere Dienstleister und Soziales, Wissenschaft, Bildung & Konjunktur, wo der Anteil bei jeweils 65 Prozent liegt. Am wenigsten zufrieden sind aktuell Industrieunternehmen: Hier bewerten lediglich rund zwei von fünf Betrieben (41 %) ihre Geschäftslage als gut.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Die aktuelle Geschäftslage wird in Salzburg von zwei Drittel (67 %) der Unternehmen als gut eingeschätzt, gefolgt von Wien (60 Prozent). Das Schlusslicht bildet heuer erneut Kärnten – hier bewerten nur 46 Prozent die Geschäftslage positiv, in Oberösterreich sind es 48 Prozent.

Die großen Herausforderungen sind im Vergleich zum vergangenen EY-Mittelstandsbarometer gleichgeblieben: Zwei von drei Unternehmen geben an. dass der Fachkräftemangel die Entwicklung ihres Betriebs gefährdet. Mehr als der Hälfte der 600 Befragten machen die hohen bzw. volatilen Rohstoffpreise Sorgen (54 Prozent) so wie die drohende Rezession (56 Prozent).

Mehr zum Thema lesen Sie hier:

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper