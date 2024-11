Disney bildet Geschäftseinheit für KI und Augmented Reality

Das neue Office of Technology Enablement soll von Jamie Voris angeführt werden, dem Chief Technology Officer (CTO) des Filmstudios, wie aus einer E-Mail hervorgeht, in die am Freitag die Nachrichtenagentur Reuters Einblick erhielt.

Voris hat bisher die Entwicklung von Disneys App für das Apple Vision Pro Mixed-Reality-Gerät geleitet. Manager Eddie Drake werde Voris als CTO des Studios ablösen.#

"Tempo und Umfang sind tiefgreifend"

"Das Tempo und der Umfang der Fortschritte in den Bereichen KI und XR (Extended Reality) sind tiefgreifend und werden sich auch in den kommenden Jahren auf Kundenerlebnisse, kreative Bemühungen und unser Geschäft auswirken - daher ist es entscheidend, dass Disney die aufregenden Möglichkeiten erforscht und die potenziellen Risiken steuert", schrieb Alan Bergman, Co-Chairman von Disney Entertainment.

Das Office of Technology Enablement, das mit einem Kern-Führungsteam startet, soll nach Angaben einer mit der Angelegenheit vertrauten Person auf etwa 100 Mitarbeiter anwachsen. Disney hat unternehmensweit Fachwissen aufgebaut, um aus der aufkommenden Technologie Kapital zu schlagen.

