Chipkrise bremst Wachstum bei IT-Konzern S&T

Lieferungen im Wert von rund 80 Millionen Euro würden sich ins kommende Jahr verschieben, gab S&T gestern, Donnerstag, bekannt. Grund ist der Engpass an Halbleiterchips, der derzeit vor allem die Auto- und Computerindustrie trifft.

"Trotz des starken Auftragseingangs ist die Umsatz- und Erlösentwicklung im laufenden Jahr leider unter den Erwartungen geblieben", sagt Konzernchef Hannes Niederhauser. Die Situation mit Chiplieferanten aus Asien sei derzeit "sehr schwierig", heißt es aus dem Unternehmen. Man gehe aber davon aus, dass sich die Lage in den kommenden Quartalen bessern werde.

Zu den Zahlen: Der Umsatz stieg in den ersten drei Quartalen um neun Prozent auf 913,8 Millionen Euro, das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) um 2,27 Prozent auf 85,6 Millionen Euro. Das Auftragsvolumen erhöhte sich seit Jahresbeginn um 33,1 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro.

Strategieschwenk in Erwägung

S&T ist in den Bereichen IT-Services, Automatisierung und in Maschinen verbaute Computersysteme tätig. Weil die Erlöse im Servicegeschäft stagnieren und weniger Marge abwerfen, erwägt das Unternehmen, sich von diesem Geschäftsbereich zu trennen. Man sei einem Verkauf nicht abgeneigt, aber noch in der Prüfungsphase, heißt es auf OÖN-Anfrage.

Das IT-Servicegeschäft macht rund ein Drittel der Gesamtumsätze aus. Wachstumstreiber von S&T ist das "Internet der Dinge" mit Hard- und Software. S&T hat 6000 Mitarbeiter in 30 Ländern. (rom)