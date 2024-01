Chefwechsel bei Wintersteiger

Am 2. Jänner hat Thomas Fürkötter als Technikvorstand bei Wintersteiger begonnen. Der gebürtige Deutsche aus Werl in Nordrhein-Westfalen hat einige Stationen hinter sich - unter anderem bei Magna Electronics und Schaeffler. Bei Wintersteiger verweist man auf seine mehr als 20-jährige Erfahrung in internationalen Lieferketten-Projekten. Seine Aufgabe wird mit Produktivitätssteigerung und weiterer Digitalisierung beschrieben. Auch die Erfahrung des 50-Jährigen, der seinen Wohnsitz nach Oberösterreich verlegt hat, bei der Integration von Firmenzukäufen wird gelobt. Diese solle es weiter geben, so der neue Vorstandschef Kostka. Kostka ist seit 2014 im Unternehmen als Vorstand tätig.

Dass von Boxberg nach sieben Jahren an der Spitze des Maschinen- und Anlagenbauers ausscheiden wird, ist im Unternehmen seit Sommer bekannt. Er scheide mit großem Wehmut aus, aber auch mit 62 Jahren zu einem Zeitpunkt, den er für richtig erachtete, wird Boxberg zum operativen Abschied zitiert. Mit der nächsten Hauptversammlung wird Boxberg in den Aufsichtsrat wechseln.

Wintersteiger ist in drei Sparten tätig: Anlagen und Gesamtlösungen für den Saatbau, Im Wintersport mit seinen Schleifmaschinen und weiteren Angeboten für Leihgeräte sowie Anlagen für die Sägeindustrie. Die Firmengruppe beschäftigt 1200 Mitarbeiter und 250 Millionen Euro Umsatz und steht in deutschem Privateigentum.

