Butter, Nudeln, Taschentücher: "Teuerungen gehen weiter durch die Decke"

Günstige Lebens- und Reinigungsmittel sind laut dem aktuellen AK-Preismonitor im Jahresvergleich durchschnittlich um 42 Prozent teurer geworden. Ausreißer nach oben waren Sonnenblumenöl (plus 167 Prozent) mehr, Weizenmehl (plus 111 Prozent) teurer, Penne-Nudeln (91 Prozent) und Kristallzucker (81 Prozent). "Die Teuerungen gehen weiter durch die Decke", so AK-Konsumentschützerin Gabriele Zgubic am Mittwoch in einer Aussendung. Bei Butter gab es auch ein Plus von 77 Prozent. Zahnpasta wurde um 68 Prozent teurer, Taschentücher um 43 Prozent.

Wird sich die Preisspirale noch weiter nach oben drehen? Das sagt Alexandra Schindlar (Statistik Austria)

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Diskonter im Schnitt fünf Prozent günstiger

Weiteres Ergebnis des Preismonitors der Arbeiterkammer: Der Warenkorb kostete im Dezember 2022 in den erhobenen Supermärkten (Billa, Billa Plus, Spar, Interspar) um durchschnittlich fünf Prozent mehr als bei den Diskontern (Hofer, Lidl, Penny). Aktionen wurden berücksichtigt, nicht aber Kundenkarten- oder Mengen-Vorteilspreise. Bei den ausgewählten Produkten wurde in jedem Geschäft das preiswerteste Produkt - also jenes mit dem günstigsten Grundpreis - erhoben, so die AK.

Butter auf dem Brot

Ein neuer Nobelbäcker im Linzer Zentrum wartet nicht nur mit feinem Gebäck und frischen Mehlspeisen, sondern auch mit saftigen Preisen auf. Ein Kornspitz kostet 1,78 Euro. Und wer in diesem Kornspitz gern auch Butter hätte, zahlt dafür extra 1,30 Euro. Dietmar Mascher, Leiter des OÖN-Wirtschaftsressorts, hat die Teuerungen und die Auswirkungen auf den Wohlstand analysiert:

Mehr zum Thema Wirtschaft Wirtschaft Was ist mit der Butter auf dem Brot? Analyse: Österreichs Mittelschicht, Rückgrat der Volkswirtschaft, büßt Wohlstand ein, weil der Staat nicht alles zahlen kann. Was ist mit der Butter auf dem Brot?

Mehr zum Thema Oberösterreich Wo Sie in Oberösterreich günstig Lebensmittel kaufen können LINZ. Rund 545 Supermärkte, Bäckereien und Restaurants in ganz Oberösterreich sind Partner der App "Too Good To Go". Wo Sie in Oberösterreich günstig Lebensmittel kaufen können

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper