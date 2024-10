Bellaflora-Chefin: "Kunden haben die Freude am Einkaufen verloren"

Das sonnige Herbstwetter trügt: Im heimischen Handel liegt der Fokus bereits voll auf dem Weihnachtsgeschäft. So auch bei Bellaflora - der Anbieter von Pflanzen und Dekoartikeln mit Zentrale in Leonding präsentierte am Mittwoch sein neues Konzept, um auch in der besinnlichen Zeit des Jahres Kunden in die Filialen zu locken.

In den neu geschaffenen Weihnachtswelten wird ein großes Sortiment an Artikeln - von Christbäumen, Lichterketten, Schmuck und auch Geschenken - geboten. Bastelstationen und Weihnachtsmärkte an ausgewählten Standorten sollen zum Einkaufen anregen.

Die Bedingungen im Handel sind derzeit schwierig: "Im Frühling haben wir noch besseres erwartet, ab dem Sommer war aber eine deutliche Kaufzurückhaltung zu spüren", sagte Bellaflora-Geschäftsführerin Susanne Eidenberger. "Das Kaufverhalten hat sich seit Covid geändert, Kunden haben die Freude am Einkaufen verloren und sehen es als Belastung an." Die Konkurrenz durch Billiganbieter aus China, vor allem was Kunstblumen und Bastelwaren betrifft, mache auch Bellaflora zu Schaffen.

Lehrlinge und Nachhaltigkeit

Trotzdem sei es gelungen den Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr leicht zu steigern. Das 1978 gegründete Unternehmen zählt derzeit 27 Filialen, in denen insgesamt 550 Mitarbeiter beschäftigt werden. Die Zahl der Lehrlinge - derzeit bei 24 - soll bis 2027 verdoppelt werden. Auch die integrative Beschäftigung soll ausgebaut werden, sagte Eidenberger. Mit dem Fokus auf Beratung und einer Digitaloffensive samt diversen Kampagnen will sich das Unternehmen weiter behaupten.

In Puncto Nachhaltigkeit gebe es Fortschritte: Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Heizenergieverbrauch um ein Fünftel gesenkt werden. Das liege laut Eidenberger einerseits an den wärmeren Wintern und an der präzisen Steuerung der Glashäuser, damit werde Verschwendung vermieden.

Bis 2027 will Bellaflora die Kunststoff-Behälter, in denen sich etwa Pflanzen befinden, zurückdrängen. Der Mehrweg-Anteil soll auf 30 Prozent gesteigert werden, Bellaflora nimmt an der europaweiten Initiative EuroPlantTray teil. Die ersten Testläufe sind für den Frühling geplant.

Der Preisanstieg im Einkauf von Pflanzen und Gemüse habe sich wieder normalisiert, die zunehmenden Wetterextreme seien eine Belastung. Bei den Gemüsepflanzen liegt der Bio-Anteil von Bellaflora bei 73 Prozent, der Großteil werde aus Österreich bezogen, sagte Eidenberger.

