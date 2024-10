Traditions-Autohändler in Grieskirchen ist insolvent

Über das Vermögen des Traditions-Autohauses Seifried United in Grieskirchen ist am Dienstag ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Wels eröffnet worden. Das meldet der Gläubigerschützer KSV1870. Die Passiva belaufen sich auf 3,2 Millionen Euro, dem stehen Aktiva von 1,4 Millionen Euro gegenüber. 50 Gläubiger sind betroffen, ihnen wird eine Quote von 20 Prozent binnen zwei Jahren angeboten. Neun Mitarbeiter sind beschäftigt. Das Autohaus gibt es seit mehr als 50 Jahren.

Die Ursachen liegen in den hohen Kosten für die Expansion nach Wels, die nicht die gewünschte Umsatzsteigerung brachte. Der Standort wurde wieder geschlossen. Dazu kamen hohe Energie- und Lohnkosten, die nicht in vollem Umfang weitergegeben werden konnten, sowie eine Kaufzurückhaltung. Der geschäftsführende Gesellschafter Adolf Seifried will das Autohaus, das sowohl mit Neuwagen der Marke Hyundai als auch mit Gebrauchtwagen handelt und eine Werkstatt betreibt, fortführen. Seifried ist Gremialobmann des Fahrzeughandels in der Wirtschaftskammer Oberösterreich.

