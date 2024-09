ADX startet Gas-Probebohrung in St. Georgen im Attergau

Das teilte das Unternehmen in einer Aussendung am Donnerstag mit. Die Probebohrung werde etwa sechs Wochen dauern, die Testarbeiten im Anschluss weitere sechs Wochen in Anspruch nehmen, so das Unternehmen. ADX schätzt das Erdgasvorkommen der Bohrung "Lichtenberg-1" demnach auf 780 Mio. Normkubikmeter bzw. neun Terawattstunden und rechnet mit einer Förderlaufzeit von 12 bis 15 Jahren.

Probebohrung in Molln durchgeführt

ADX Energy hat auch in Molln nahe dem Nationalpark Kalkalpen bereits eine Probebohrung durchgeführt. Dort wurde laut Unternehmen Gas gefunden, man gehe zwar von einem großen Vorkommen aus, habe aber noch "keine klare Evidenz zur genauen Beschaffenheit und Menge". Insgesamt habe ADX aktuell 8 Erdgas-Bohrprojekte im Portfolio, die ab 2026 insgesamt 50 TWh liefern könnten. Damit würde man jährlich rund 7 Prozent des heimischen Erdgasbedarfs abdecken, erwartet Geschäftsführer Alan Reingruber.

