Stefan Kraft: „Das ist eine Verarschung“

Skispringer Stefan Kraft war nach Platz sechs bei der „Windlotterie“ von Lillehammer sauer.

„Das ist eine Verarschung“, kritisierte der Halbzeit-Dritte, der in der Entscheidung bei Rückenwind über die Schanze geschickt wurde. „Ich bin bei einem Sprung noch nie so durchgefallen“, sagte Kraft, der in der Raw-Air-Wertung nun 22,3 Punkte hinter Halvor Egner Granerud (Nor) liegt.

Beim Sieg des Polen Dawid Kubacki erreichte Daniel Tschofenig als Dritter sein zweites Karriere-Podest.

In eine neue Ära starten am Freitag die Damen, die in der Vikersund-Qualifikation erstmals über eine Skiflug-Schanze gehen.

