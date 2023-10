Seifriedsberger triumphierte in Hinzenbach

Jacqueline Seifriedsberger vom SC Waldzell war bei den österreichischen Skisprung-Meisterschaften von der Normalschanze in Hinzenbach nicht zu schlagen. Die 32-jährige Schildornerin, die heuer schon Gold bei den European Games in Zakopane gewonnen hatte, setzte sich in Abwesenheit von Österreichs Sportlerin des Jahres, Eva Pinkelnig, durch.

Seifriedsberger gewann bei ihrem Heimspiel mit Weiten von 77 und 81,5 Metern vor Sara Marita Kramer (82/78 m), die nach dem ersten Durchgang noch geführt hatte. Bronze ging an Lisa Eder, die nach 15-monatiger Verletzungspause ein Comeback feierte. "Es war ein cooler Wettkampf, obwohl ich sicher noch nicht bei 100 Prozent bin. Es ist einiges vorwärtsgegangen", sagte Seifriedsberger.

Bei den Männern behielt Daniel Tschofenig wie schon zuvor auf dem großen Bakken die Oberhand. Lokalmatador Michael Hayböck (UVB Hinzenbach) trat nicht an.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper