Nordische Kombination: Springen fiel aus - Riiber führt vor ÖSV-Trio

Das Springen am Sonntag fiel wegen zu starken Windes aus. Stattdessen kam der PCR-Durchgang vom Donnerstag in die Wertung. Diesen hatte der auch am Freitag und Samstag siegreiche Riiber vor Lamparter gewonnen. Der Tiroler liegt vor dem Langlauf (12,5 km) um 15:25 Uhr 18 Sekunden hinter Riiber.

Seefeld. Etwas mehr als 20 Sekunden nach Lamparter folgt das Salzburger-Brüderpaar Stefan und Thomas Rettenegger auf den Plätzen drei und vier. Der laufstarke Norweger Jörgen Graabak hat als Siebenter bereits 1:11 Minuten Rückstand auf Riiber.

