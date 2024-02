Feller gewann Slalom in Palisades Tahoe

Feller baute damit seine Führung in der Disziplinwertung aus und machte einen großen Schritt in Richtung kleiner Kristallkugel. Fabio Gstrein fuhr als Siebenter (+0,88) ebenfalls in die Top Ten.

Johannes Strolz kam nicht über Rang 16 (+1,70) hinaus, Adrian Pertl musste sich mit dem 22. Platz (+2,23) zufriedengeben. Dominik Raschner fiel als Neunter des ersten Durchgangs aus, nachdem er im zweiten Lauf von Beginn an nicht richtig ins Fahren gekommen war. Joshua Sturm schied wie schon am Vortag im Riesentorlauf im Finale aus, diesmal nach Platz 22 zur Halbzeit. Michael Matt und Kilian Pramstaller hatten sich nicht für den zweiten Durchgang qualifiziert.

Feller hat in der Disziplinwertung nun 204 Punkte Vorsprung auf Straßer. Vor dem Mitte März anberaumten Finale in Hinterglemm stehen noch zwei weitere Torläufe auf dem Programm. In der kommenden Woche wird in Aspen gefahren, danach geht es nach Kranjska Gora.

