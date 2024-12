Bangen nach fürchterlichem Sturz von Sarrazin in Bormio

Das Abschlusstraining vor der Abfahrt am Samstag in Bormio wurde von einem fürchterlichen Sturz überschattet. Der Franzose Cyprien Sarrazin, am Vortag noch der Dominator des ersten Trainings, verlor bei einem Sprung vor der Schlusspassage die Kontrolle und prallte mit dem Rücken auf die pickelharte Piste. Danach blieb der 30-Jährige lange liegen und wurde nach der Erstversorgung schließlich mit dem Hubschrauber abtransportiert. Nach ersten Meldungen soll Sarrazin ansprechbar gewesen sein. Über den Grad der Verletzungen war zunächst nichts bekannt.

Vincent Kriechmayr, der nach Sarrazin unterwegs war, musste seine Fahrt stoppen. Danach blieb das Training rund eine halbe Stunde lang unterbrochen.

Später gab es nach zwei weiteren Stürzen, die gimpflich verliefen, eine weitere Trainingsunterbrechung. Einige Fahrer übten Kritik an der Präparierung der Piste, die sich heuer besonders ruppig und hart präsentiert. Die "Pista Stelvio" trägt nicht zufällig den Beinamen "Bestie".

